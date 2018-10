La Bourse de Tunis a terminé la séance de jeudi dans le rouge, avec un baisse de 0,25% du TUNINDEX à 7.458,49 points dans un marché monotone, mobilisant uniquement 3,263 millions de dinars (MDT), selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas avec uniquement 15 progressions et 26 replis.

Le titre SOTUVER a clôturé la journée presque inchangé, à 8,03 D. Le titre TAWASSOL GROUP HOLDING affiche la plus forte hausse de la séance, gagnant 6,06% à 0,35 D, suivi par le titre MONORPIX qui finit en progression de 5,99% à 7,60 D.

A la baisse, le titre SERVICOM chute de 5,69% à 1,16 D, suivi du titre TUNISIE LEASING (-4,47% à 16,24 D), SOTIPAPIER (-2,95% à 4,27 D).

Dans le rouge, les titres ELECTROSTAR et CITY CARS ont reculé respectivement de 2,95% et de 2,91%, finissant la séance à 1,64 D, et à 11 D.