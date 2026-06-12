La Bourse de Tunis a annoncé, vendredi, le renouvellement de ses certifications ISO 27001 relative au management de la sécurité de l’information, ISO 20000-1 relative au management des services informatiques et ISO 22301 relative au management de la continuité d’activité, et ce, pour la période 2026-2029.

Et de préciser dans un communiqué que “ce renouvellement témoigne de l’engagement constant de la Bourse de Tunis en faveur de l’excellence opérationnelle, de la maîtrise des risques et de l’amélioration continue de ses processus, conformément aux meilleures pratiques internationales”.

Le maintien de la certification ISO 27001 pour la dixième année consécutive constitue une réalisation significative qui reflète la maturité de son système de management de la sécurité de l’information ainsi que sa volonté permanente de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information.

Les certifications ISO 20000-1 et ISO 22301 confirment, quant à elles, la capacité de la Bourse de Tunis à assurer un niveau élevé de qualité de ses services informatiques et à garantir la continuité de ses activités dans un environnement en constante évolution.

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de cybersécurité, la Bourse de Tunis a, également, mis en place son Computer Emergency Response Team (CERT) et a rejoint FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), réseau international de référence regroupant les équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique.

Par le biais de ces accomplissements, la Bourse de Tunis a réaffirmé son engagement à maintenir les plus hauts standards de sécurité, de qualité et de résilience afin de contribuer au renforcement de la confiance des investisseurs et au développement du marché financier tunisien.