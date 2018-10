Les représentants de plus de 50 pays vont se réunir à Tunis, du 21 au 25 octobre 2018, lors du 20ème Forum mondial sur la nutrition infantile, pour discuter des multiples avantages des programmes nationaux de repas scolaires et de la façon de les concevoir et de les mettre en œuvre.

C’est ce qu’indique un communiqué du Centre d’information des Nations unies à Tunis, expliquant qu’il s’agit de la plus grande conférence internationale annuelle dans le monde sur l’alimentation scolaire et la nutrition infantile. Celle-ci va rassembler 300 participants pour examiner les programmes nationaux de repas scolaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les multiples avantages sur le plan social, précise la même source.

Cette conférence, qui enregistre la participation des représentants gouvernementaux, non gouvernementaux, du secteur privé, d’agences de l’ONU, d’universitaires et de chercheurs, est destinée à l’échange d’information et au partage de connaissances techniques permettant d’aider les pays qui souhaitent développer et mettre en œuvre des programmes d’alimentation scolaire.

“Le Forum vise à faire le point des questions relatives à la nutrition infantile dans le monde, à promouvoir la coopération entre les nations et à encourager les pays à développer et améliorer les programmes de nutrition scolaires qui rapportent de multiples avantages et contribuent à atteindre les objectifs du développement durable”, souligne Arlene Mitchell, directeur exécutif de la Fondation mondiale sur la nutrition infantile.

“C’est également une occasion extraordinaire d’attirer l’attention du public sur les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde face à une nutrition saine et aussi de partager des expériences et des instruments pour faire face à ces défis”.

En partageant leurs vues, leurs expériences et les défis auxquels ils font face, une alliance informelle de dirigeants bien décidés à faire avancer l’alimentation scolaire, s’est dessinée partout dans le monde. Le Forum est devenu, par conséquent, un catalyseur mondial du développement de l’alimentation scolaire.

“Les programmes d’alimentation scolaires ont le pouvoir de débloquer de multiples avantages pour les écoliers, leurs familles, leurs communautés et pour leur pays tout entier”, a déclaré Daniel Balaban, directeur du Centre d’excellence contre la faim du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

“Ce rassemblement annuel de hauts-responsables réunis pour discuter des stratégies visant à renforcer l’alimentation scolaire, se traduit par un engagement gouvernemental plus fort en faveur de l’alimentation scolaire, par des retombées positives sur l’éducation, la santé et les indicateurs socio-économiques. ”

Organisé par la “Global Child Nutrition Foundation” et le Centre d’excellence contre la faim du PAM, en partenariat avec les pays hôtes, le Forum encourage chaque année un dialogue ouvert et la mise en commun des expériences, des meilleures pratiques, des leçons retenues, des défis ainsi que des options pour un soutien durable aux programmes d’alimentation scolaire nutritionnels utilisant des produits locaux.

Le Forum se tient chaque année dans un pays différent. Cela permet aux participants de visiter des écoles et d’observer d’autres programmes en action, rappelle le communiqué.

Le gouvernement de Tunisie accueille le Forum 2018 avec le soutien du bureau du Programme alimentaire mondial dans le pays.

Les participants pourront ainsi visiter des établissements scolaires et une banque alimentaire afin de se rendre compte directement du programme de repas scolaire en Tunisie qui touche 260.000 enfants dans 2.500 écoles.

C’est la première fois que le Forum se déroule dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, région où l’on trouve plusieurs exemples de fonctionnement des programmes d’alimentation scolaire où l’approche multisectorielle apporte de nombreux avantages, que ce soit dans des contextes d’urgence ou de stabilité.

Le Forum va permettre de mettre l’accent sur des expériences mûries dans la région et au-delà, qui prouvent que des programmes et des services nationaux de repas scolaires solides, bien ciblés, intégrés à l’éducation nationale et aux systèmes de protection sociale, sont des leviers pour faire progresser des politiques plus efficaces, inclusives et globales menant à une sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée.