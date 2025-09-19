Elles paraissent minuscules, mais leurs bienfaits sont immenses. Les graines de courge (ou graines de citrouille), ces petites graines vertes croquantes, sont bien connues pour leur rôle dans l’équilibre de la glycémie. Pourtant, leurs vertus dépassent largement ce que l’on imagine.

Selon le gastro-entérologue américain Dr Bal Manickam, il s’agit de l’un des « super-aliments » les plus sous-estimés, faciles à intégrer dans l’alimentation quotidienne et proposés à un prix abordable. Dans une vidéo publiée sur Instagram et sur la plateforme X, le médecin a présenté sept raisons scientifiquement prouvées d’ajouter les graines de courge à son régime :

Renforcer l’immunité

Riches en zinc, elles stimulent le système immunitaire et aident à lutter contre les infections saisonnières.

Soutenir la santé cardiaque

Grâce à leur forte teneur en magnésium, elles contribuent à réguler la tension artérielle et les battements du cœur.

Améliorer l’humeur

Elles contiennent du tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de sérotonine, hormone du bien-être.

Fortifier les os

Le phosphore et le magnésium qu’elles apportent renforcent la densité osseuse et préviennent l’ostéoporose.

Équilibrer la glycémie

Elles participent à la régulation de l’insuline, un atout pour les personnes atteintes de diabète ou en prédiabète.

Faciliter la perte de poids

Riches en protéines et en bonnes graisses, elles procurent une sensation de satiété durable et limitent les grignotages.

Protéger peau et yeux

Leur teneur en antioxydants (vitamine E, caroténoïdes) réduit l’inflammation, retarde le vieillissement et protège la vue.