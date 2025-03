Rim Ben Othman, nutritionniste à l’Institut national de nutrition et de technologie alimentaire, a souligné l’importance de la prise en charge nutritionnelle pour maintenir la qualité de vie des patients atteints de cancer avancé, afin d’adapter le régime alimentaire à leur état de santé et de leur apporter confort physique et bien être.

Ben Othman a expliqué à l’agence TAP que le modèle de nutrition en fin de vie est crucial pour maintenir la qualité de vie et améliorer le confort et la santé générale des personnes âgées ou des patients atteints de cancer dans les derniers stades de leur vie.

Elle a expliqué qu’il existe deux types de patients à ce stade : Ceux qui sont capables de manger et de boire, et ceux qui sont incapables de le faire, ce qui nécessite d’adapter le régime alimentaire en fonction de l’état de chaque patient.

Pour les patients capables de manger et de boire, elle a conseillé de les encourager à manger et de continuer à leur fournir des quantités suffisantes d’eau tout au long de la journée, et d’augmenter le nombre de repas de trois repas par jour à six petits repas, afin d’améliorer l’absorption des nutriments par l’organisme.

Elle a insisté sur la nécessité de servir des aliments faciles à digérer et riches en calories, tels que du yaourt mélangé au sésame ou de la purée de pommes de terre au beurre, entre autres, afin de s’assurer qu’ils fournissent l’énergie nécessaire.

En ce qui concerne les patients incapables de manger et de boire, elle a fait remarquer qu’il n’y a pas de décision médicale définitive en matière de nutrition parentérale (perfusion), celle-ci étant laissée à la discrétion du patient et de sa famille.

Elle a déconseillé toute forme d’alimentation forcée, y compris la nutrition parentérale, en particulier si le patient ne le souhaite pas, afin de préserver son confort pendant ses derniers jours.

Certaines recherches scientifiques suggèrent que les patients en phase terminale d’un cancer souffrent d’une perte d’appétit, ce qui rend le fait de les forcer à prendre de la nourriture ou une alimentation parentérale stressant pour le patient.

Les spécialistes soulignent que l’objectif principal à ce stade n’est pas de forcer le corps à consommer de la nourriture, mais d’assurer un maximum de confort et une bonne qualité de vie jusqu’aux derniers instants.