Les investissements agricoles privés approuvés ont enregistré une nette progression de 37,8 % au premier trimestre 2026, pour atteindre 111 millions de dinars, contre 80,6 millions durant la même période de 2025, selon des données communiquées à l’agence TAP par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Au total, 638 projets ont obtenu l’aval des commissions nationale et régionales d’octroi d’avantages, pour un financement moyen de 174 mille dinars par opération. Ces projets devraient générer 673 emplois permanents dans les différentes filières agricoles.

Le secteur agricole domine avec 60,1 millions de dinars investis, soit une hausse de 82 % par rapport au premier trimestre 2025. La pêche enregistre pour sa part une progression record de 153 %, à 13,7 millions de dinars, portée principalement par l’extension et la rénovation de projets existants.

Sur le plan régional, la deuxième région, couvrant Tunis, l’Ariana, Ben Arous, Zaghouan, la Manouba et Nabeul, a enregistré une envolée spectaculaire de 511 %, à 24 millions de dinars, tirée par l’aviculture et l’aquaculture à Nabeul. La première région (Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef) a progressé de 102 %, à 14,1 millions de dinars, grâce aux services agricoles à Jendouba et à l’activité halieutique à Bizerte.

L’économie sociale et solidaire bénéficie d’un essor notable : 11 projets communautaires ont été approuvés pour un montant de 2,9 millions de dinars, contre 3 opérations un an plus tôt, répartis entre les gouvernorats du Kef, Béja, Kairouan, Sidi Bouzid et Médenine. Les jeunes opérateurs ont obtenu l’approbation de 87 projets d’une valeur totale de 10,1 millions de dinars, représentant 14 % du montant global approuvé. Les femmes ont quant à elles porté 41 projets représentant environ 4,3 millions de dinars.

Sept crédits fonciers d’un montant total de 1,1 million de dinars ont permis d’intégrer 82 hectares de terres agricoles dans le circuit économique, soit un coût moyen de 13400 dinars par hectare en moyenne.

S’agissant des intentions d’investissement, 1442 déclarations ont été enregistrées pour une valeur totale de 255,8 millions de dinars. La digitalisation poursuit sa montée en puissance : 1182 déclarations ont été déposées en ligne, représentant 82 % du volume total et 86 % de la valeur globale, soit 221,1 millions de dinars.

Enfin, les activités agricoles concentrent la majeure partie des investissements déclarés, avec 63 % du total (161,5 millions de dinars), suivies des services agricoles (23 %, soit 58,3 millions), de la pêche (8 %, soit 20,8 millions), de la première transformation (4 %, soit 10,8 millions) et de la pisciculture (2 %, soit 4,5 millions de dinars).