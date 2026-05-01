C’est dans une ambiance conviviale et constructive qu’AMEN BANK a tenu, ce 30 avril 2026, son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2025. Ce rendez-vous a été l’occasion pour la banque de retrouver ses actionnaires, de confirmer la solidité de ses performances, sa résilience, ainsi que la poursuite de sa dynamique commerciale, tant dans la collecte des ressources que dans le financement de l’économie, l’accompagnement et le conseil de sa clientèle.

Projet NEXT et engagement stratégique

Parallèlement à la réalisation des objectifs du projet NEXT, axés principalement sur l’amélioration de l’expérience client, la digitalisation des processus, la spécialisation de son réseau et la diversification des revenus, AMEN BANK a réaffirmé son engagement en faveur de l’accompagnement et du financement des projets verts, en valorisant ses réalisations et en partageant ses orientations stratégiques sur l’ensemble de ces axes.

Elle a également réussi à assurer une rentabilité soutenue à ses actionnaires, tout en renforçant la solidité de ses fondamentaux financiers et en consolidant durablement ses équilibres structurels.

Une croissance des dépôts et des crédits

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2025 à 8 720,4 MD contre 8 016,0 MD en 2024, soit une croissance de 8,79% portée notamment par l’évolution des dépôts d’épargne de 10,05% ainsi que celle des dépôts à vue de 4,34%. Les crédits à la clientèle, ont progressé quant à eux de 3,26% pour atteindre 7 537,8 MD contre 7 299,5 MD.

Progression du produit net bancaire

Par ailleurs, les produits d’exploitation, en augmentation de 2,05% par rapport à 2024, et les charges d’exploitation bancaire qui ont enregistré une évolution de seulement 0,19%, ont permis une progression de près de 4,2% du Produit Net Bancaire passant de 566,5 MD à 590,1 MD.

Charges opératoires et maîtrise du coefficient d’exploitation

S’agissant des charges opératoires, leur augmentation de 7,1% résulte notamment de l’évolution des frais de personnel de 7,04% par rapport à 2024. Cette hausse est notamment liée à l’impact financier de la réforme du code de travail. En dépit de cette évolution, le coefficient d’exploitation est resté globalement maitrisé, s’établissant à 41,1% contre 40,0% à fin décembre 2024.

Résultat net en progression

Ces réalisations ont permis de dégager un résultat net en 2025 de 248,65 MD contre 229,96 MD en progression de 8,13% par rapport à 2024.

Renforcement des fonds propres

Fort de ces performances, l’exercice 2025 a conforté la Banque dans la poursuite du renforcement de ses fonds propres et la consolidation de sa structure financière. Ainsi, le niveau de capitaux propres d’AMEN BANK a atteint 1 707,4 MD au 31 décembre 2025, en progression de 8,47% dégageant un actif net par action de 48,9 dinars.

Ratios prudentiels solides

Sur le plan prudentiel, AMEN BANK a maintenu un bon profil de risque de liquidité avec un ratio LCR, qui s’est établi à 162,37% contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%. Les ratios de solvabilité et Tier 1 se sont renforcés pour atteindre respectivement 16,85% et 12,47%, largement au-dessus de l’exigence réglementaire de 10% et 7%, respectivement, confirmant la solidité de sa structure financière.

Politique de dividende

Au regard de ces réalisations, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 3,600 dinars par action, soit un PayOut de 50,56% représentant 72% du nominal.

Soutien aux PME et financement structuré

Dans la continuité de ces performances et en cohérence avec ses orientations stratégiques, AMEN BANK poursuit activement son engagement en faveur du développement de la PME tunisienne, en mobilisant des solutions de financement structurées, des lignes de crédit internationales ainsi qu’une gamme de produits adaptés. Cette approche vise à soutenir l’investissement, accompagner la modernisation des entreprises, favoriser la transition énergétique et stimuler l’innovation.

Développement de la banque d’affaires

Face à des mutations économiques rapides aux niveaux national et international, AMEN BANK intensifie la diversification de son offre. À ce titre, la Banque accélère le développement de ses activités de banque d’affaires, en proposant à sa clientèle un accompagnement global à forte valeur ajoutée. Celui-ci couvre notamment le conseil stratégique, le conseil en gouvernance, l’appui à l’investissement, ainsi que la restructuration financière. Parallèlement, AMEN BANK met à disposition des solutions de montage financier et d’ingénierie de financement visant à optimiser la structure financière des entreprises et à faciliter leur accès au financement.

Transition énergétique et finance durable

Dans cette dynamique, AMEN BANK intègre pleinement les enjeux de transition énergétique en proposant des dispositifs dédiés à la transformation bas carbone. Elle accompagne ainsi les entreprises dans l’élaboration de stratégies de décarbonation, la mesure et le pilotage de leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la réalisation de bilans carbone, contribuant à aligner leur développement avec les exigences environnementales internationales.La Banque consolide, ainsi, son positionnement d’acteur pionnier du financement responsable et réaffirme son rôle moteur dans la construction d’une économie verte, inclusive et résiliente.

L’intelligence artificielle comme levier stratégique

Aussi, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit les leviers de compétitivité, AMEN BANK accélère l’intégration de ces technologies au cœur de ses activités. L’IA est désormais considérée comme un axe stratégique majeur pour la Banque, permettant de transformer les données en valeur, d’optimiser les processus internes, de renforcer l’automatisation des contrôles et d’améliorer en continu l’expérience client, à travers des réponses toujours plus ciblées et personnalisées.

Engagement RSE et distinctions internationales

Enfin, l’année 2025 a marqué une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie RSE d’AMEN BANK, illustrant son positionnement en tant qu’acteur bancaire engagé et innovant et ce, à travers de nombreuses initiatives à fort impact dans le social, environnemental, éducatif et culturel. Cette dynamique s’est accompagnée de distinctions, notamment la nomination d’AMEN BANK en tant que « Meilleure Banque en Tunisie en 2025 » par le magazine Global Finance pour la 6ème année consécutive et « Meilleure Banque Verte en Tunisie » par le magazine Global Banking and Finance, pour la 2ème année consécutive, témoignant ainsi de la pertinence de ses engagements.