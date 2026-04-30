Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé de la gestion par intérim des affaires du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Slah Zouari, a appelé à un meilleur contrôle du calendrier d’exécution des différentes composantes de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation surtout en ce qui concerne l’aménagement de lots sociaux destinés à la construction.

L’objectif recherché est de limiter l’extension anarchique en offrant des terrains aménagés avec les équipements de base aux familles à revenus limités, leur permettant ainsi de bâtir des logements décents dans un cadre légal.

Cet appel intervient suite à la réunion du comité de pilotage du programme, tenue mercredi dernier, en présence du chef de cabinet, des membres du comité représentants les différents ministères et institutions concernés, de la présidente- directrice générale de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), ainsi que des représentants de l’Agence française de développement, de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, partenaires de financement du programme.

La réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement de la deuxième génération du programme, visant l’aménagement de 160 quartiers pour un coût d’environ 852 millions de dinars.

Les participants ont évoqué les principales problématiques qui font obstacle à l’exécution des projets, notamment les demandes des municipalités pour l’obtention de crédits complémentaires, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents intervenants aux niveaux central et régional afin d’éviter les blocages.

Le ministre a, à cette occasion souligné la nécessité d’accélérer la résolution des problèmes fonciers et de parachever les procédures d’attribution des marchés, tout en accordant une attention particulière aux composantes des projets prioritaires ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Équipement et de l’Habitat.

Zouari a affirmé que le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation constitue l’un des principaux mécanismes d’intervention de l’État pour instaurer la justice sociale et garantir le droit à un logement décent, soulignant la détermination de son département à assurer un suivi méticuleux sur le terrain de toutes les composantes du programme en coordination avec les partenaires financiers et techniques ainsi qu’avec les autorités régionales et locales.

La réunion a, également, offert l’occasion pour évaluer les réalisations de la première génération du programme, mettant l’accent sur les recommandations nécessaires pour éviter les lacunes lors de l’exécution de la deuxième génération qui connaît une ascension, mais aussi pour les futurs programmes s’inscrivant dans le plan de développement 2026-2030.