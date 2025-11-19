La nutritionniste Nésrine Chouk y a rappelé l’existence d’un lien direct entre l’apport en vitamines, la stabilité émotionnelle et l’équilibre psychologique, lors d’une émission sur ExpressFM. Elle a décrit les effets possibles d’un déficit en vitamines et les moyens d’agir en prévention.

Un lien nutrition–psychologie à mieux comprendre

Nésrine Chouk souligne que l’organisme a besoin d’un apport vitaminique suffisant pour maintenir ses fonctions physiologiques. Un manque peut fragiliser la santé mentale. Elle rappelle que cette relation ne relève pas d’une approche alternative de la santé, mais d’un constat observé dans la pratique clinique : le corps et l’esprit réagissent à la qualité de l’alimentation.

Fatigue, baisse de moral et difficultés de concentration

Selon l’intervention, un déficit vitaminique peut entraîner différents troubles. La fatigue apparaît souvent comme l’un des premiers signaux. Le moral peut fluctuer et la capacité de concentration peut diminuer. La vulnérabilité au stress peut aussi augmenter.

Ces manifestations varient d’une personne à l’autre, mais elles s’inscrivent dans une même dynamique : lorsque l’organisme manque de nutriments essentiels, l’équilibre psychologique peut se fragiliser. Chouk insiste sur la nécessité d’observer l’apparition de ces signes et d’en discuter avec un professionnel si les symptômes persistent.

L’alimentation comme outil de prévention

La nutritionniste rappelle que la prévention constitue un levier central. Une alimentation équilibrée et diversifiée aide le corps à fonctionner de manière optimale. Elle indique que le maintien d’un apport vitaminique adapté contribue à soutenir le bien-être émotionnel. Cette approche ne vise pas à remplacer d’autres dimensions du suivi psychologique, mais à les compléter.

Un message sociétal plus large

L’intervention met en avant une idée transversale : la santé mentale ne dépend pas uniquement de facteurs psychologiques ou sociaux. La qualité de l’alimentation joue aussi un rôle. Cette perspective ouvre la voie à une réflexion plus globale sur les politiques de santé. Elle invite à mieux intégrer la nutrition dans les stratégies de prévention, de sensibilisation et de prise en charge.

Des enjeux de communication multiples

La capsule rappelle la nécessité de vulgariser le rôle des vitamines dans l’équilibre psychologique pour un large public. Les institutions de santé peuvent aussi s’appuyer sur ce type de message pour inclure la dimension nutritionnelle dans leurs programmes.