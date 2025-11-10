Le chef du service de Rhumatologie à l’hôpital Universitaire Mongi Slim à La Marsa Ahmed Laatar, a indiqué que l’usure du cartilage du genou touche entre 30 et 40 pc des personnes âgées de plus de 45 ans.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, en marge d’une journée de sensibilisation à l’hôpital universitaire Mongi Slim à la Marsa sur l’usure du cartilage du genou, que les facteurs héréditaires sont l’une des principales causes de cette pathologie.

Et d’ajouter: “l’obésité et l’augmentation du taux de graisses dans le corps contribuent également à l’usure du cartilage du genou, à travers la sécrétion de substances qui accélèrent la dégradation des cellules du cartilage”.

Laatar a souligné qu’une mauvaise position assise et des positions assises ou debout prolongées peuvent affecter le cartilage du genou, précisant que les femmes sont plus exposées que les hommes à cette maladie, mise à part les effets du vieillissement.

“Il s’agit d’une pathologie, provoquée par la destruction du cartilage qui protège les os du genou entraînant des douleurs, un gonflement et des difficultés d’articulation”, a-t-il ajouté.

Au total 12 médecins ont participé à cette journée de sensibilisation, qui a ciblé 87 personnes.