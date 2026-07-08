Le projet FATIMA, initiative dédiée à l’innovation agricole, à la lutte contre le changement climatique, à la défense des droits des agriculteurs notamment les femmes et les jeunes en Tunisie et à l’autonomisation des femmes rurales a été officiellement lancé, le 7 juillet 2026, au siège de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), à Tunis.

Porté par l’Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI) avec le soutien de la coopération espagnole, ce projet réunit des partenaires académiques et professionnels de Tunisie, de Palestine et d’Espagne.

Le projet FATIMA, qui s’étendra sur une période de 24 mois, a pour objectifs de renforcer les capacités en soutenant les coopératives et les groupements de développement féminins pour accroître leur rôle dans l’économie rurale, d’encourager la recherche scientifique appliquée et le transfert de connaissances entre les universités et les organisations professionnelles.

Il vise aussi à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles pour renforcer la résilience du secteur face aux défis environnementaux et à consolider les droits des agriculteurs, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

À terme, le projet FATIMA ambitionne d’instaurer un échange d’expertises durable entre les institutions des trois pays partenaires afin d’assurer un développement rural pérenne et inclusif.