Une hausse des températures sera enregistrée dans la plupart des régions du pays, à partir du vendredi 10 juillet 2026, a indiqué mercredi l’institut national de la météorologie (INM). Cette hausse des températures sera remarquable les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, a précisé la même source.

Dans un bulletin de suivi publié par l’INM, les températures dépasseront les moyennes habituellement enregistrées pendant cette période. Les maximales seront comprises entre 40° et 45° avec des coups de sirocco. Les températures varieront entre 34° et 39° dans les régions côtières est. Les températures seront en hausse avec coups de sirocco, à partir de la semaine prochaine, notamment dans les régions ouest du pays.