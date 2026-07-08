Nairobi, Kenya – 11-13 novembre 2026 – La 16e édition du Sommet sur le financement, l’investissement et les partenariats en matière d’infrastructures PPP en Afrique (Africa PPP 2026) reviendra à Nairobi avec pour objectif de transformer les ambitions en matière d’infrastructures en projets bancables, en pipelines d’investissement et en partenariats concrets pour la réalisation des projets.

Organisé par la Direction des partenariats public-privé de la République du Kenya, Africa PPP 2026 se tiendra sous le thème « Bâtir la prospérité de l’Afrique : infrastructures, investissements et partenariats transformateurs pour accélérer le développement économique ».

Ce sommet intervient à un moment décisif pour le programme d’infrastructures de l’Afrique. Le rapport d’avancement d’avril 2026 de la Direction des PPP du Kenya recense 51 projets de PPP, dont 10 en cours de mise en œuvre et 41 à différents stades du cycle de vie des projets de PPP, soulignant le rôle croissant des PPP dans les domaines des routes, de l’électricité, du logement, de l’eau, de l’agriculture et des infrastructures sociales. Le Kenya a également pris des mesures pour créer un Fonds national d’infrastructure, un cadre de financement conçu pour réduire la dépendance à l’égard de la dette publique, mobiliser des capitaux privés et institutionnels, et soutenir des projets d’infrastructure commercialement viables dans les domaines des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports, des ports maritimes et des infrastructures électriques.

Au niveau continental, le rapport 2026 de l’Africa Finance Corporation sur l’état des infrastructures en Afrique soutient que le défi de l’Afrique passe de plus en plus de la mobilisation de capitaux à leur déploiement efficace.

Le rapport souligne que les réserves de capitaux nationaux non bancaires dépassent désormais 2 000 milliards de dollars, tandis que les actifs des fonds de pension et des assurances ont franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, renforçant la nécessité de disposer de carottes de projets plus solides, d’outils de partage des risques et de systèmes d’infrastructures intégrés reliant les réseaux énergétiques, de transport, industriels et numériques.

Dans ce contexte, Africa PPP 2026 offrira une plateforme opportune aux gouvernements, aux unités PPP, aux agences d’infrastructure, aux institutions de financement du développement, aux investisseurs institutionnels, aux prêteurs commerciaux, aux développeurs de projets, aux conseillers et aux fournisseurs de technologies pour examiner comment l’Afrique peut faire passer davantage de projets du stade de la conception à celui de la préparation, de la passation de marchés, de la clôture financière et de la mise en œuvre.

La conférence principale s’ouvrira sur des discussions de haut niveau consacrées aux infrastructures en tant que moteur de l’intégration régionale, de l’industrialisation et de la croissance économique productive. Les sessions exploreront comment les plans de développement nationaux peuvent se traduire par des pipelines de PPP crédibles, comment l’épargne nationale peut être canalisée vers des infrastructures productives, et comment les banques multilatérales de développement (BMD), les institutions financières de développement (IFD) et les banques régionales de développement peuvent contribuer à réduire les risques liés aux projets et à attirer des capitaux privés.

Le Kenya offrira un contexte important en tant que pays hôte pour ces discussions. En tant que pôle logistique, financier, numérique et industriel d’Afrique de l’Est, le Kenya est étroitement lié aux grandes priorités régionales de l’ , notamment les corridors logistiques, le transport d’électricité, le logement abordable, les infrastructures hydrauliques, les zones économiques spéciales et les flux commerciaux plus larges de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la Zone de libre-échange de l’Afrique de la Grande Région (AfCFTA).

La deuxième journée du programme sera consacrée aux systèmes d’infrastructure qui favorisent le commerce, la production, la résilience urbaine et la croissance inclusive. Les sessions porteront sur les infrastructures routières, ferroviaires et frontalières pour le commerce intra-africain ; l’énergie bancable, le transport d’électricité et le commerce régional de l’électricité ; les PPP abordables dans les domaines de l’eau, de la santé, du logement et des déchets ; les ports, la logistique maritime et la connectivité aérienne ; ainsi que les infrastructures pour l’agriculture, l’agro-industrialisation et la sécurité alimentaire.

Une masterclass pré-conférence d’une journée intitulée « De la vision à l’investissement : préparer des projets d’infrastructure bancables pour le financement par les PPP et le secteur privé » aura lieu le 11 novembre 2026. Destinée aux unités chargées des PPP, aux hauts fonctionnaires, aux maîtres d’ouvrage du secteur public et aux agences d’infrastructure, cette masterclass fournira des conseils pratiques sur la préparation des projets, le développement du pipeline, la stratégie d’approvisionnement, la due diligence des investisseurs, la structuration des contrats et la mise en œuvre. Cette formation aidera les institutions du secteur public qui cherchent à améliorer la maturité de leurs projets et à collaborer plus efficacement avec les investisseurs, les prêteurs et les partenaires de financement du développement.

Outre la conférence et la masterclass, Africa PPP 2026 proposera des réunions organisées, des discussions axées sur les projets, des sessions de réseautage de haut niveau, ainsi que des visites techniques et d’investissement liées au marché hôte. Ces activités visent à créer un engagement ciblé entre les maîtres d’ouvrage, les bailleurs de fonds, les conseillers et les partenaires de mise en œuvre.

Africa PPP 2026 se positionne comme une plateforme de travail pour la communauté des infrastructures africaines : un lieu d’échange d’idées, de renforcement des partenariats, d’examen des projets en cours et d’identification de la collaboration public-privé nécessaire pour faire passer les infrastructures du stade des priorités politiques à celui d’actifs achevés qui favorisent le développement économique du continent. Pour toute demande des médias, inscription ou opportunité de partenariat, veuillez contacter : appp@ametrade.org