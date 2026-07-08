Les difficultés et défis auxquels font face les sociétés communautaires ont été au centre d’une réunion organisée, ce mercredi, au Conseil national des régions et des districts (CNRD) par la Commission des services et du développement social avec des représentants du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Selon un communiqué du CNRD, la réunion a été une occasion pour présenter le cadre juridique régissant la création des sociétés communautaires, les mécanismes d’accompagnement et de formation des promoteurs ainsi que la mise en place de commissions régionales chargées de leur suivi.

D’après les données présentées par les représentants du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 75 sociétés communautaires ont été financées jusqu’à fin mars 2026, tandis que 791 initiatives sont inscrites au registre national des entreprises communautaires (httpss://alahlia.tn/)

Ces entreprises regroupent environ 16 mille participants, dont 11 mille hommes et 5 mille femmes. Parmi eux figurent 2.300 diplômés de l’enseignement supérieur et plus de 160 personnes en situation de handicap.

Lors des débats, plusieurs intervenants se sont interrogés sur le respect du principe de priorité chronologique dans l’examen des demandes de création de ces sociétés.

Ils ont également souligné la nécessité d’augmenter le plafond de financement et de simplifier les procédures administratives auxquelles sont confrontés les porteurs de projets.

Les représentants du ministère ont indiqué que les observations et questions soulevées par les membres de la commission seraient transmises aux structures concernées et que les réponses seraient communiquées par les voies officielles du Conseil national des régions et des districts.