La nutritionniste Ola Gargouri a recommandé, ce mercredi, aux élèves jeûneurs de consommer du chocolat noir après l’iftar pour sa riche contenance en magnésium bénéfique pour la santé des os, du cœur et de l’humeur et ce, spécialement pendant la période des examens.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la spécialiste a aussi recommandé de consommer des fruits secs après l’iftar, car ils contiennent de l’oméga-3 et des graisses saines.

Pendant l’iftar, Gargouri souligne la nécessité de préparer un repas équilibré riche en céréales complètes, pour maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang, de protéines et de légumes.

Elle a, en outre, mis l’accent sur l’importance du shour qui doit comporter des fruits, du pain complet et des aliments riches en fibres et en protéines, tels que le lait et ses dérivés.

La nutritionniste a conseillé de limiter la consommation de café à deux tasses par jour et de boire des quantités importantes d’eau, soit entre 1,5 et 2 litres.

Elle a, par ailleurs, expliqué que les maux de tête ressentis par les jeûneurs pendant la journée sont principalement dus à la consommation de sucres rapides au shour, ce qui réduit l’énergie physique et mentale, ainsi qu’au manque d’hydratation.

Selon Gargouri, l’envie de dormir immédiatement après l’iftar serait due à la consommation d’un repas déséquilibré, souvent riche en sucres rapides.