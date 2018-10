L’Association Culture et Développement (ACD,) soutenue par Tfannen-Tunisie Créative, mène un projet intitulé “Siccaveneria” destiné au “marketing territorial, la labellisation de la région du Kef et la digitalisation de son patrimoine matériel et immatériel”.

Empruntant le nom romain du Kef, Siccaveneria se veut un projet prometteur de l’ACD dont les actions seront orientées vers l’élaboration et la gestion de projets d’aide au développement dans la région du Kef, annonce l’association dans un communiqué.

Réalisé par Ramzi Jebabli (directeur), Amira Feriani (chef de projet), Wafa Ghanem et Yosra Blali (coordinatrices de projet), ledit projet oeuvre à booster l’attractivité du Kef ainsi qu’à promouvoir son potentiel touristique et culturel.

Le premier axe d’activité sera la mise en place d’un label régional sous le nom de “Siccaveneria Land of love and Art” pour le développement de l’économie locale et du tourisme écologique et culturel dans la région.

Le second axe concerne la promotion des sites historiques emblématiques de la région du Kef.

Le projet prévoit la tenue d’un colloque autour du site de la “Table de Jugurtha, Potentiel et perspectives de développement” qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018 à la maison de Culture de Kalaat Senan.

Un séminaire sur le potentiel et l’attractivité de la région du Kef et la richesse de son patrimoine se tiendra sur deux jours, les 24 et 25 novembre 2018.

Pour la promotion et la valorisation du patrimoine des expressions artistiques du Kef, les professionnels du secteur culturel bénéficieront d’un accompagnement spécifique.

Il y aura des résidences artistiques au terme desquelles des spectacles seront donnés à la prochaine édition du Festival “Sicca Jazz” (du 19 au 23 mars 2019).

Pour le volet relatif à la labellisation des produits locaux et de terroir “SiccaveneriaDelight/Relax”, les producteurs locaux auront également un accompagnement spécifique et bénéficieront de formations afin d’adopter un mode de gestion et de distribution assez efficient.

Le projet s’accompagne d’une opération de communication, à travers des vidéos, photos et spots ainsi que le traçage des circuits touristiques du Kef et le lancement d’un site (www.siccaveneria.com).