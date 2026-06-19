Le prestigieux musée de l’Institut d’art de Chicago (Art Institute of Chicago) aux États-Unis accueille une exposition inédite intitulée « Embroidered Traditions from Morocco to Afghanistan », où la Tunisie figure à travers trois pièces textiles historiques rares.

L’exposition ouverte le 2 mai 2026 se poursuivra jusqu’au 25 janvier 2027 dans ce musée de la ville de Chicago, métropole de l’Illinois située au cœur de la région des Grands Lacs dans le Midwest américain. Plus de 70 œuvres y sont réunies, la plupart présentées au public pour la toute première fois.

Conçue par la conservatrice Janet Marion Purdy, cette exposition marque la première vitrine de l’institution américaine entièrement consacrée à l’art du vêtement et des parures de la région SWANA (Sud-Ouest de l’Asie et Nord de l’Afrique).

Selon la description fournie par l’Institut chicagonien, l’art de la broderie dépasse dans cette région la simple décoration de surface : les artistes y utilisent des techniques séculaires pour transmettre des expressions culturelles d’identité, de statut social et de croyances profondes. Les vêtements et objets domestiques y sont ornés de matériaux précieux fonctionnant comme une richesse portable, intégrant des motifs symboliques créés avec des pièces de monnaie, des fils, des perles ou des amulettes visant à protéger les corps physiquement et spirituellement.

La participation tunisienne se distingue par trois pièces maîtresses issues de l’artisanat traditionnel amazigh du Sud tunisien, datant du début du XXe siècle. Parmi elles figure un Bakhnouq (châle de protection pour femme) originaire de la région de Gabès, caractérisé par ses broderies géométriques complexes. Deux autres textiles de tête traditionnels, enregistrés sous les appellations de Tajira shawl et Woman’s shawl, complètent la sélection nationale.

Ces œuvres tunisiennes sont mises en dialogue avec des trésors patrimoniaux issus de douze autres pays, parmi lesquels le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, l’Ouzbékistan et l’Irak, illustrant les réseaux d’échanges séculaires et la transmission des identités à travers les arts du fil.

Cette vitrine est accueillie par l’Institut d’art de Chicago, l’une des principales institutions de beaux-arts des États-Unis. Installé depuis 1893 dans son bâtiment historique aux célèbres lions de bronze sur Michigan Avenue, l’établissement abrite près de 300 000 œuvres d’art, des bronzes chinois aux installations contemporaines. Reconnu mondialement pour sa double structure associant une école supérieure et un musée doté d’une bibliothèque de recherche, il dispose également d’un important département des textiles.