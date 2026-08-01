L’Office des céréales a lancé vendredi un appel à candidature destiné aux architectes, ingénieurs-conseils et bureaux d’études souhaitant figurer sur sa liste de prestataires pour l’année en cours.

Cette liste liste conditionne l’accès aux marchés de construction de bâtiments civils attribués par voie de désignation directe.

Selon un communiqué de l’Office, les dossiers reçus dans les délais serviront à constituer un fichier de référence.

C’est sur cette base que l’Office sélectionnera ses partenaires pour la réalisation de projets de construction de bâtiments civils conformément à un mécanisme souple régi par l’arrêté de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 31 janvier 2024.

Chaque dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces requises, telles que précisées dans le communiqué officiel de l’Office. Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.

Le dépôt s’effectue durant l’horaire administratif estival, jusqu’au 31 août 2026.