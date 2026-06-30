La création contemporaine tunisienne est représentée par deux artistes à la 57e édition des Rencontres de la photographie d’Arles dans les Bouches-du-Rhône, en France.

La plasticienne Amira Lamti est sélectionnée pour le Prix Découverte et le photographe et et vidéaste Achref Guesmi participe à l’exposition collective « Météore ».

Les Rencontres de la photographie d’Arles, fondées en 1970, constituent le plus ancien festival international dédié à cet art et transforment chaque été la ville en un pôle d’expositions majeur. Durant trois mois, cet événement réunit professionnels et grand public autour de programmations engagées, de projections au Théâtre Antique et de la mise en valeur de photographes internationaux.

Les Rencontres d’Arles se dérouleront du 6 juillet au 4 octobre 2026, avec pour thématique principale l’exploration des récits du continent africain et de la Méditerranée. La semaine d’ouverture, programmée du 6 au 12 juillet, rassemble vernissages, signatures et projections au Théâtre Antique d’Arles.

L’artiste visuelle Amira Lamti figure parmi les sept finalistes du Prix Découverte 2026 de la Fondation Louis Roederer. Son projet, accompagné par la commissaire invitée Nadine Hounkpatin, est exposé à l’Espace Monoprix d’Arles. Sélectionnée parmi plus de 300 candidatures internationales, l’artiste y présente « Bent el Machta » (La fille de la Machta), une installation soutenue par la structure Doors et la galerie Yosr Ben Ammar.

S’inspirant de son histoire familiale, Amira Lamti étudie la figure de la machta, maîtresse de cérémonie traditionnelle de la jelwa (fiançailles ou mariage) dans le Sahel tunisien. À travers des objets et des costumes liés à des rituels anciens, elle fait poser ses proches masculins dans des habits féminins traditionnels pour interroger la fluidité des genres et la mémoire des corps.

L’artiste tunisienne partage cette sélection avec six autres finalistes internationaux : Souleymane Bachir Diaw (Sénégal), Jordan Beal (Martinique), Mallory Lowe Mpoka (Canada/Belgique/Cameroun), Magali Paulin (France), Phan Quang (Vietnam) et Charlotte Yonga (France/Cameroun).

Deux distinctions seront décernées par les Rencontres d’Arles : le Prix Découverte, attribué par un jury international et doté de 15 000 euros d’acquisition d’œuvres, et le Prix du Public, doté d’une enveloppe de 5 000 euros.

Parallèlement, le photographe Achref Guesmi exposera à l’Abbaye de Montmajour dans le cadre de l’exposition collective « Météore » qui se déroulera du 6 juillet au 4 octobre 2026. Conçue par le commissaire Ludovic Delalande, cette exposition réunira une jeune génération d’artistes des rives sud et orientales de la Méditerranée autour des notions de mémoire, de traces archéologiques et de circulations contemporaines.

L’exposition « Météore » s’intégrera à la programmation arlésienne via le dispositif Grand Arles Express et s’inscrira au sein de la Saison Méditerranée 2026 coordonnée par l’Institut français.