Les préparatifs logistiques, artistiques et techniques relatifs à l’organisation du Festival international de Boukornine et du Festival international des arts populaires d’Oudhna ont fait l’objet d’une séance de travail qui s’est tenue, hier mercredi, sous la supervision de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Cette séance, qui a réuni Mme Srafi, la déléguée régionale aux Affaires culturelles de Ben Arous et plusieurs cadres du ministère, s’inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs en vue de l’organisation des manifestations culturelles estivales.

Au cours de cette réunion, les différents aspects organisationnels liés aux deux festivals ont été passés en revue, notamment l’état de préparatifs des espaces culturels, les équipements artistiques et techniques, ainsi que les mesures logistiques visant à garantir les meilleures conditions pour la succès de ces deux éditions, ainsi que la coordination entre les différents intervenants afin d’assurer le bon déroulement des deux festivals dans les meilleures conditions.

Les grandes lignes de la programmation artistique des deux festivals ont également été abordées.

La ministre a souligné, dans ce cadre, la nécessité d’une programmation basée sur la diversité et l’ouverture aux différentes expressions artistiques, qui répond aux attentes du public du gouvernorat de Ben Arous dans toutes ses catégories, tout en veillant à trouver un équilibre entre le soutien à la création tunisienne et l’ouverture aux expériences artistiques d’exception, ce qui renforcera le rayonnement des deux manifestations et consolidera leur rôle dans la dynamisation de la vie culturelle de la région.

Parmi les points sur lesquels la ministre a insisté, figure l’importance d’une attention constante portée, tant au théâtre de Boukornine qu’au site archéologique d’Oudhna.

Elle a souligné que les opérations de nettoyage, d’entretien et de préservation de l’esthétique des espaces culturels et archéologiques doivent être au programme d’une action périodique et continue tout au long de l’année, qui ne pas se limite seulement à la période précédant l’organisation des festivals, et ce, afin de préserver la valeur de ces sites et de garantir leur disponibilité permanente pour accueillir les différentes manifestations culturelles.

À l’issue de cette séance, Mme Srarfi a réaffirmé que le ministère continuera à assurer le suivi des différentes étapes des préparatifs des deux festivals, afin de garantir leur organisation dans les meilleures conditions, conformément à la place qu’ils occupent sur la liste des festivals nationaux, et de contribuer ainsi à l’enrichissement de la vie culturelle de le gouvernorat de Ben Arous et à son attractivité auprès du public.