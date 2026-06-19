L’Association Azahara pour la sauvegarde de la culture andalouse et l’Institut Cervantès organisent à Dar Ben Gacem à la Médina de la capitale le samedi 27 juin 2026 à partir de 11h00, une rencontre avec le grand romancier Hassanine Ben Ammou, autour de la présence mauresque et andalouse dans ses œuvres, de sa symbolique et de ses représentations.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de l’association visant à mettre en valeur le patrimoine andalou commun à la Tunisie et à l’Espagne.

Ce rendez-vous rencontre constitue également une occasion pour tous les amateurs de romans historiques et les lecteurs de l’écrivain de se plonger dans les détails d’une mémoire commune, à travers les fins fonds de la vérité historique mêlée à l’imaginaire de l’auteur Hassanine Ben Ammou. Le débat sera animé par le journaliste Chaker Besbes.

Hassanine Ben Ammou, est né à Dar Chaabane El-Fehri à Nabeul, le 5 mars 1948 est un célèbre écrivain et peintre tunisien considéré comme le pionnier du roman historique en Tunisie, célèbre pour ses récits documentés et adaptés à l’écran comme Am Al Fzou 1864 ou Bab Al-Alouj, et pour ses toiles illustrant l’histoire nationale.

Pour rappel, l’association Azahara a récemment invité Dr Houssem Eddine Chachia qui appartient à la nouvelle génération de chercheurs ayant redonné vie aux études mauresques dans le monde arabe grâce à une lecture nouvelle de la question mauresque, considérée à la fois comme une histoire de l’exil, de l’identité et de la mémoire méditerranéenne.

L’objectif de cette rencontre a été de plonger dans l’univers de la moriscologie en compagnie de l’une des figures les plus éminentes de la recherche universitaire tunisienne, dont les travaux ont trouvé un écho international grâce à l’approche novatrice qu’elle a apportée à la question morisque.

Dr Chachia occupe actuellement le poste de maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Tunis, et a occupé, au cours de cette année universitaire 2025-2026, le poste de professeur invité à l’université Harvard aux États-Unis. Il est notamment professeur invité à l’université de Murcie, en Espagne, et chercheur au Centre d’études sur le Moyen-Orient de l’université de Harvard et a obtenu plusieurs prix.