En raison des perturbations météorologiques qui seront enregistrées au cours des prochains jours, les pécheurs et les propriétaires d’embarcations de pêche opérant dans le sud tunisien et le golfe de Gabès ne devront pas prendre le risque de sortir en mer au cours prochains jours, annonce le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche dans un communiqué publié, vendredi 12 octobre.

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des chutes de pluies, à partir de ce vendredi après-midi et les quantités varieront entre 40 et 60 mm avec des chutes de grêles par endroits.

De même, des vents forts dépassant temporairement, 80 km/h souffleront sur le sud tunisien et le golfe de Gabès.

Le département de l’Agriculture a, également, appelé les agriculteurs dans ces régions de prendre les précautions nécessaires en évitant de faire sortir leurs bétails des étables et de les éloigner des cours des oueds.

“Tous les engins et les équipements agricoles devront être mis à l’abri loin des cours des oueds”, souligne le département de l’agriculture recommandant le renforcement des fixations des serres pour les protéger contre la violence des vents.