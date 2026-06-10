Suite aux prévisions météorologiques de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a exhorté, mercredi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance et à prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger les personnes, les biens et les équipements agricoles face aux perturbations climatiques attendues.

D’après ces prévisions, la situation météorologique sera favorable, mercredi après-midi , à l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur le Nord et le Centre, qui seront parfois abondantes notamment sur les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Zaghouan, avec des quantités prévues entre 20 et 40 millimètres. Des chutes de grêle et des vents forts seront également enregistrées lors de l’apparition des averses orageuses.

Dans ce contexte, le ministère a appelé à la nécessité de préserver les céréales collectées en les sécurisant à l’intérieur des dépôts et des espaces de stockage appropriés afin de les protéger de la pluie et de l’humidité.

Il a, également, recommandé de mettre à l’abri les machines et équipements agricoles loin des zones inondables, de protéger le bétail dans des endroits sécurisés, et de prendre les précautions indispensables pour préserver les cultures et les installations sensibles des impacts des vents violents et de la grêle.

Le département ministériel de l’agriculture a, enfin, invité les agriculteurs à suivre régulièrement les prévisions météorologiques officielles et à se conformer aux consignes des autorités compétentes pour garantir la sécurité de tous et limiter les dégâts prévisibles.