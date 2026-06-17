Les conditions climatiques observées en Tunisie au cours du mois de mai 2026 ont été caractérisées par des températures proches des normales et une répartition spatiale contrastée des précipitations, d’après le bulletin climatique mensuel publié, mercredi, par l’INM.

À l’échelle nationale, la température moyenne a légèrement dépassé la normale, traduisant des conditions thermiques modérément plus chaudes que la normale. Les températures moyennes du mois ont varié entre 17,7°c à Thala et 26,4°c à Tozeur. La température moyenne nationale (25 stations principales) pour le mois de mai 2026, a atteint 21,7°c, supérieure à la moyenne de référence (21.4°c) de +0,3°c.

Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 23°c à Mahdia et 32,2°c à Tozeur. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 27,9°c, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 27,6°c (+0,3°c).

Les températures minimales ont varié de 10,4°c à El kef et 20,5°c à Tozeur. La température minimale moyenne nationale durant ce mois, était de 15,5°c, supérieure à la moyenne de référence (15,2°c) de + 0,3°c.

Précipitations : Déficit généralisé sur une grande partie du territoire

En mai 2026, les précipitations ont été déficitaires sur la majeure partie du territoire tunisien. Les déficits les plus marqués ont concerné les régions du nord et du centre-est, où les cumuls n’ont représenté que 10 à 30 % des normales.

En revanche, des excédents pluviométriques ont été observés au centre-ouest et dans le sud-ouest du pays, notamment à Kasserine (181 % de la normale), Tozeur (171 %) et Kébili (140 %). Toutefois, ces pourcentages élevés d’excédent ne traduisent pas nécessairement des épisodes pluvieux importants. Ils reflètent la modestie relative des normales mensuelles dans ces régions. (Kébili a cumulé 9,4 mm contre une normale de 6,7mm et Tozeur a cumulé 7 mm contre une normale de 4,1mm). En revanche, l’excédent observé à Kasserine, avec un cumul de 52,9 mm contre une normale de 29,2 mm, correspond à un épisode pluviométrique significatif ayant largement dépassé la normale du mois.

L’analyse du vent met en évidence une variabilité spatiale importante. Les vitesses maximales les plus élevées sont observées dans les régions du nord et certaines zones d’altitude, comme Bizerte (90 km/h), Jendouba, Thala et Kasserine (79,2 km/h). En revanche, la fréquence des vents forts (≥ 60 km/h) est plus marquée dans le centre et le sud du pays, particulièrement à Gafsa (8 jours par an), Thala et Matmata (5 jours par an).