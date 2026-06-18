Ciel globalement peu nuageux en début de journée

Le temps sera jeudi peu nuageux sur l’ensemble du pays. Les conditions resteront globalement stables durant la matinée, avec un ciel dégagé à légèrement voilé. Les températures amorceront une légère baisse, selon les prévisions météorologiques.

Développement d’orages dans l’après-midi

À partir de l’après-midi, les nuages deviendront plus denses sur les hauteurs du nord et du centre ainsi que sur la région de Gafsa. Des cellules orageuses sont attendues avec des pluies localement intenses et des chutes de grêle par endroits. Ces phénomènes pourront être soudains et de courte durée.

Le vent soufflera plus fortement lors des épisodes orageux, accentuant l’instabilité locale. En dehors des zones concernées, le temps restera relativement calme avec un ciel variable.

Vent soutenu près des côtes et mer agitée au nord

Le vent de secteur est sera relativement fort près des côtes nord et dans le sud du pays. Il restera faible à modéré ailleurs. En mer, les conditions seront contrastées. La mer sera agitée à très agitée dans la région de Serrat, tandis qu’elle restera peu agitée sur les autres côtes.

Températures en légère baisse mais contrastées

Les températures maximales varieront entre 30°C et 34°C sur les côtes est et les hauteurs. Elles atteindront entre 35°C et 40°C dans le reste du pays. Cette variation confirme une situation thermique encore estivale, mais légèrement en recul par rapport aux jours précédents.