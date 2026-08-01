Topnet change de direction dans un marché tunisien de l’Internet fixe en pleine recomposition. Oussama Samet, jusque-là directeur central des réseaux de Tunisie Telecom, a été installé comme administrateur délégué du fournisseur d’accès par Lassâad Ben Dhiab, PDG du groupe. Il succède à Nabil Dridi.

Cette nomination intervient alors que les revenus de la data fixe progressent, mais que l’ADSL poursuit son recul. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications a atteint 1,025 milliard de dinars, en hausse de 6,5 % sur un an. La data fixe en représentait 360,9 millions de dinars, soit 35 % du total et une progression de 9,7 % par rapport au premier trimestre 2025. Topnet a, pour sa part, réalisé 60,5 millions de dinars de chiffre d’affaires sur le trimestre.

Le nouveau dirigeant hérite toutefois d’un portefeuille technologique en mutation. Le nombre d’abonnements ADSL est tombé à 461 439 fin mars 2026, contre 638 738 un an auparavant, soit une baisse de près de 28 %. Topnet demeure le premier acteur de ce segment avec 188 169 abonnements, représentant environ 41 % du parc national.

À l’inverse, la fibre optique poursuit sa montée en puissance. Le parc FTTH a atteint 222 000 abonnements, presque deux fois plus qu’au premier trimestre 2025. Les accès FWA ont également bondi à 278 000, tandis que le VDSL s’est stabilisé autour de 479 000 lignes.

Topnet reste aussi le principal générateur de trafic data fixe avec 781 pétaoctets au premier trimestre 2026, sur un total sectoriel de 2 058 pétaoctets. Pour Oussama Samet, le défi sera désormais d’accélérer la migration des clients vers le très haut débit, tout en maintenant la qualité de service et la position commerciale de Topnet.