Des conditions globalement stables, avec des variations locales

Le ciel reste marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions du pays. Ces passages nuageux deviennent plus denses au cours de l’après-midi, notamment sur les régions ouest du centre, où l’instabilité visuelle sera plus perceptible. Aucune précipitation n’est mentionnée dans les prévisions.

Les conditions générales demeurent donc dominées par un temps chaud et sec, avec des contrastes régionaux liés aux vents et aux masses d’air.

Des vents variables et parfois soutenus

Le vent souffle de secteur sud sur le nord et le centre du pays, tandis qu’il est de secteur est sur les régions du sud. Il reste relativement fort près des côtes nord, ainsi que sur le sud en fin de journée.

Ailleurs, le vent est globalement faible à modéré. Cette configuration favorise localement une sensation thermique accentuée, notamment dans les zones exposées.

Mer agitée au nord, plus calme ailleurs

L’état de la mer varie selon les zones. Dans le nord, la mer est agitée à localement très agitée. Sur le reste du littoral, elle est peu agitée, offrant des conditions plus favorables à la navigation côtière et aux activités maritimes de faible intensité.

Chaleur élevée et présence de sirocco

Les températures maximales affichent une nette hausse. Elles sont comprises entre 30 et 35 degrés sur les côtes est ainsi que sur les hauteurs. Dans le reste des régions, les températures varient entre 35 et 40 degrés.

La présence du vent de sirocco accentue la sensation de chaleur sur certaines zones, en particulier dans les régions intérieures et sud du pays.