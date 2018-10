La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi dans un territoire négatif, où le TUNINDEX recule de 0,56 % à 7558,23 points, dans un marché morose, mobilisant 2,604 millions de dinars(MD).

Selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP), la balance de variations a été tirée vers le bas n’affichant que 15 hausses contre 39 baisses. Le titre MAGASIN GENERAL a clôturé la séance quasi stable , traitant 0,666 MD de ses capitaux à 39 dinars(D).

Le titre GIF FILTER a réalisé une forte progression de 5,60% à 1,13 D, suivi par le titre UBCI qui s’est apprécié de 4,02% à 28,45 D. Le titre TUNISAIR quant à lui a grimpé de 3,27 % pour se stabiliser à 0,63 D.

Toujours dans un territoire positif , le titre ALKIMIA gagne 3,01% à 33,50 D suivi par le titre ADWYA qui s’est élevé de 2,76 % finissant la séance à 4,83 D.

A l’opposé, le titre SERVICOM a clôturé la séance sur une note négative en baissant de 4,31% à 1,33 D, suivi par le titre MODERN LEASING qui a reculé de 2,95 % à 2,96 D. Le titre SOTETEL quant à lui s’est replié de 2,94 % à 3,30 D.

Dans le rouge également, les titres SAH et SITS ont perdu respectivement 2,92 % et 2,85 % pour s’échanger à 11,62 D et 2,04 D.