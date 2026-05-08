Le département des offices et des entreprises publiques de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, ce vendredi, ses réserves concernant les augmentations salariales prévues pour les agents du secteur public au titre des années 2026, 2027 et 2028 appelant à un véritable dialogue social et à la révision du salaire de base.

“Les majorations décidées ne répondent pas à la détérioration du pouvoir d’achat et à la hausse du coût de la vie a précisé le département dans un communiqué.

Il a, en outre, expliqué que “les nouvelles augmentations sont accordées sous forme de primes fixes variant entre 90 et 120 dinars, sans toucher au salaire de base alors qu’auparavant elles étaient calculées en pourcentage du salaire de base et se répercutaient sur les différentes primes et avantages.

Selon la même source, l’impact net de ces augmentations, après les retenues, restera limité et ne suivra pas le rythme de l’inflation croissante, d’autant plus qu’elles seront versées sur une période de trois ans.

“Les agents des offices et des entreprises publiques font face à des pressions de plus en plus importantes au niveau du pouvoir d’achat dans un contexte de gel des salaires de base”, ajoute le communiqué indiquant que la révision du salaire de base permettra de garantir un équilibre entre les revenus et le coût de la vie, et de préserver la stabilité sociale au sein des entreprises publiques.