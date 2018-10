La Bourse de Tunis débute la séance de Mercredi, sur une note négative. Le Tunindex a reculé de 0,63%, à 7 675,87 points dans un volume d’affaire de 1,882 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING progresse de 2,77 % à 0,37 D, suivi par les titres UADH et SOTETEL qui ont haussé respectivement de 2,66% et 2,61% à 1,54 D et 3,53 D.

A la baisse, le titre CELLCOM s’est déprécié de 5,63 % à 1,34 D, tout comme les titres LAND’OR et ADWYA qui ont régressé respectivement de 4,45 % et 3,00 %, à 9,44 D et 4,85 D.