Riadh Bezzarga, Directeur Coordinateur du Fonds d’Appui à la Compétitivité et au Développement des Exportations “TASDIR+” a convié, jeudi 27 septembre 2018, des représentants des entreprises tunisiennes opérant dans l’huile d’olive biologique à une table ronde sur «l’Opération Forcing Export de l’huile d’olive bio & douce sur les marchés suisse & allemand».

La rencontre, qui s’est déroulée à la Maison de l’exportateur (CEPEX) et a réuni des représentants d’une douzaine d’entreprises du secteur, s’inscrit dans le cadre d’une action filière qu’organise Tasdir+ en collaboration avec le CEPEX et l’appui de SIPPO, et ce en novembre 2018 en Suisse et en Allemagne en vue d’un meilleur accès de l’huile d’olive tunisienne sur ces deux marchés.

La table ronde a été consacrée à la description du résultat d’une étude menée par SIPPO sur le positionnement de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés suisse et allemand, par le représentant de l’organisme suisse en Tunisie.

M. Bezzarga a présenté les critères de sélection adoptés par le programme pour le choix des entreprises bénéficiaires. Il a également mis en évidence les conditions financières de participation et l’appui proposé par Tasdir+. Enfin, le directeur coordinateur de Tasdir+ a longuement insisté sur le principe de «porteur de projet». En effet, les entreprises retenues doivent obligatoirement se choisir un chef de file, une sorte de vis-à-vis avec Tasdir+.

Dans son intervention, M. Bezzarga a aussi souligné l’importance de cette action pour l’économie tunisienne, en général, et le secteur huile d’olive en particulier. Car, l’étude de SIPPO a révélé que les importateurs suisses et allemands ne connaissent même pas que la Tunisie est un pays producteur de l’huile d’olive. Autrement dit, l’huile d’olive tunisienne est totalement inconnue des consommateurs suisses et allemands. C’est bon à savoir.

Par ailleurs et de façon générale, M. Bezzarga invite les entreprises tunisiennes à solliciter l’appui financier de Tasdir+ pour aller vers des marchés nouveaux et difficiles. Mais avec une condition : avoir des idées claires, précises et ambitieuses… pour des actions durables –vs actions ponctuelles-, lance-t-il.

Par ailleurs, concernant le Fonds Tasdir+, en général, et «l’Opération Forcing Export de l’huile d’olive bio & douce sur les marchés suisse & allemand», le directeur coordinateur de Tasdir+ a accordé une interview express à WMC (à lire prochainement).

Tallel BAHOURY

A propos du Fonds Tasdir+

Le Fonds TASDIR+ est la principale composante du 3ème Programme de Développement des Exportations « P.D.E III ».

L’objectif du projet de développement est de contribuer à accroître et à diversifier les exportations par les entreprises visées à travers :

(i) l’amélioration du climat des affaires, la logistique commerciale et la diffusion de l’innovation pour le commerce, et

(ii) l’amélioration de l’accès aux marchés d’exportation et de la finance.

Le Projet s’adresse aux entreprises privées dans les secteurs d’exportation (environ 1000 entreprises bénéficiaires), aux entreprises dans les filières identifiées par l’amélioration de la logistique commerciale et l’appui à l’exportation des produits innovants vers de nouveaux marchés.