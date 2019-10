Le Fonds de Développement et de Diversification des Exportations «TASDIR+» vient de lancer, pour une période de 6 semaines, son 4ème Appel à Candidatures pour la sélection des entreprises selon des critères d’éligibilité et classifiées à potentiel dans le cadre de son programme d’appui pour la diversification de leurs marchés.

Dans ce contexte, explique Riadh BEZZARGA, directeur-coordinateur du Fonds, TASDIR+ a programmé des rencontres nationales et régionales pour identifier le potentiel d’entreprises non encore exploité et pour sensibiliser celles rencontrées aux multiples avantages qu’il accorde aux opérateurs voulant se positionner durablement sur les marchés extérieurs.

Parmi les cibles importantes que compte approcher et appuyer le Fonds TASDIR+, ajoute M. Bellarga, le programme a ciblé les femmes entrepreneurs qui représentent un potentiel important aussi bien pour la dynamique économique d’une manière générale que celle plus sélective « la dynamique export ».

Le Fonds TASDIR+ appuie à ce jour plus de 100 entreprises managées par des femmes, ce qui représente pas moins de 20% du nombre total appuyé par le programme. Ceci représente un record pour un programme économique (non social) en Tunisie sachant bien que le Fonds TASDIR+ n’accorde aucun avantage particulier à cette frange d’entreprises, assure le directeur-coordinateur de TASDIR+.

Par ailleurs et suite à une étude d’évaluation de ses performances pour l’année 2018, les statistiques en termes de résultats ont montré que les femmes entrepreneurs appuyées par le Fonds TASDIR+ réalisent les meilleurs résultats en terme de croissance des exportations. Ceci dénote de la justesse de la vision et des choix du Programme qui leur a accordé un intérêt particulier.

Riadh Bellarga souligne également que pour le reste du mandat qui lui a été défini par les autorités publiques, le Fonds TASDIR+ compte doubler le nombre de femmes entrepreneurs appuyées par son programme. Pour ce faire, il a développé un programme d’approche spécifique pour atteindre cette population, en identifier le potentiel à l’export et le diriger vers son appui pour développer et diversifier leurs exportations.

TASDIR+ s’est appuyé sur ses réseaux et sur nombre de ses partenaires publics et privés, entre autres la Chambre nationale et les chambres régionales des femmes chefs d’entreprise (UTICA), notamment Tunis, Sfax, Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan).

Des journées d’informations fort fructueuses ont été organisées dans cette perspectives et qui ont regroupé plus de 130 femmes managers dont la dernière s’est déroulée le vendredi 18 octobre à Sousse avec la rencontre avec 50 femmes entrepreneurs. Le programme en a identifié des dizaines fort capables de réaliser des performances à l’export et TASDIR+ compte les appuyer pour candidater pour son 4ème Appel qui prend fin le lundi 4 novembre 2019.

Il est bien utile de rappeler qu’un bon nombre de femmes managers appuyées par TASDIR+ ont diversifié leurs exportations vers les marchés de l’Afrique-subsaharienne et vers l’Amérique du Nord, sans oublier les marchés classiques de l’Union européenne. D’autres se sont implantées à l’étranger grâce à l’appui de TASDIR+ et ce afin de se rapprocher davantage de leurs marchés cibles et s’y positionner durablement.