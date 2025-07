Tunis, le 4 juillet 2025 – La Tunisie s’apprête à vivre une journée météorologique contrastée ce vendredi 4 juillet. Selon le dernier bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera globalement partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

Cependant, l’après-midi, une évolution est attendue avec l’apparition de nuages plus denses sur les régions du nord-ouest et du centre-ouest. Ces formations nuageuses pourraient être accompagnées de pluies éparses, présentant par moments un caractère orageux, invitant à la prudence les habitants de ces zones.

Du côté des températures, une légère baisse est prévue. Les maximales devraient osciller entre 30 et 34 degrés Celsius le long des régions côtières et sur les hauteurs. Dans les autres zones du pays, le mercure affichera des valeurs comprises entre 35 et 40 degrés Celsius.

Quant au vent, il soufflera du secteur nord dans les régions septentrionales. Pour le centre et le sud, le vent proviendra du secteur est, généralement de faible à modéré. Une intensification est toutefois à prévoir dans l’après-midi pour les régions du sud, où sa vitesse sera relativement forte.