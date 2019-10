Le Fonds TASDIR+, qui entame durant cette période le dernier virage de son 4ème Appel à Candidatures qu’il a lancé pour une période de six semaines et jusqu’au lundi 4 novembre 2019, a organisé durant la 3ème semaine du mois d’octobre quelque 5 événements majeurs dans les régions en partant à la rencontres des entreprises à travers le territoire national pour expliquer son programme et son mode d’appui et les avantages accordés aux entreprises qui souhaitent diversifier leurs marchés, leurs exportations ou bien qui ambitionnent de mettre le pied sur les marchés extérieurs.

Plus de 200 entreprises rencontrées dans les 5 régions visitées à savoir ai nord-ouest (Béja – Le Kef), au centre-ouest (Kasserine) au Sahel (Sousse) et au sud-est (Gabès).

En lançant son opération « La Conquête des Marchés Extérieurs » à l’occasion de son 4ème Appel à Candidatures, TASDIR+ ambitionne d’intégrer dans son programme d’appui la plus grande partie des entreprises actives dans les régions notamment celles à potentiel du nord-ouest, centre-ouest et du sud, régions qui ne comptent pas un grand nombre de bénéficiaires à ce jour.

Bien qu’ayant identifié avec ses partenaires régionaux un potentiel réel pour des dizaines d’entreprises qui ont les moyens de s’imposer sur les marchés internationaux et qui seront encouragées/approchées pour candidater, le Fonds TASDIR+ lance un appel aux organisations et aux institutions des régions répertoriées pour vulgariser davantage les entreprises de leurs régions.

Beaucoup d’entreprises ne connaissent pas à ce jour le Fonds TASDIR+ et il s’agit dans ce cas que l’information sur l’existence du Fonds TASDIR+ soit diffusée à une plus large échelle au niveau des régions. Vaste programme qui nécessite l’appui des partenaires locaux.

Il est utile de rappeler que le Fonds TASDIR+ est un programme gouvernemental géré parle CEPEX et financé par la Banque mondiale pour une période de 5 ans et avec un budget alloué de 17 millions € dont 15 millions € sont alloués pour l’appui aux entreprises.