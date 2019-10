Le fonds TASDIR+, programme conjoint entre le ministère du Commerce et le CEPEX, en partenariat avec la Banque mondiale pour la promotion des exportations tunisiennes, entame son 4ème appel à candidatures, pour «un accès optimal aux marchés extérieurs pour les entreprises candidates et bénéficiaires du programme Tasdir+».

Le fonds, qui offre une panoplie de services d’accompagnement et de soutien technique et financier aux entreprises toutes tailles confondues, vise à faire adhérer la plus large franche d’entreprises disposant d’un potentiel d’export à sa démarche qui se distingue par sa grande efficience dans la conquête des marchés à l’export!

Riadh BEZZARGA, directeur coordinateur de Tasdir+, qui croit en l’importance de tels programmes pour le renforcement des capacités des entreprises nationales à l’export, a d’ores et déjà engagé des négociations avec la Banque mondiale pour prolonger le programme d’une année ou plus.

Dans cette vidéo, Riadh BEZZARGA, Directeur coordinateur du fonds, explique les démarches à faire pour se porter candidat au programme Tasdir+