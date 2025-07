Tunis, le 6 juillet 2025 – La Tunisie s’apprête à vivre une journée de dimanche marquée par un temps variable, oscillant entre éclaircies, nuages denses et montées de températures. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des changements significatifs sont attendus, notamment dans la partie nord du pays.

La matinée débutera avec un ciel peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Cependant, l’après-midi verra une densification des nuages au Nord, accompagnée de l’apparition de cellules orageuses et de quelques averses éparses. Cette évolution est à surveiller pour les habitants et les activités en extérieur dans ces régions.

Côté vent, une dominance du secteur Sud est prévue pour le Nord et le Centre, tandis que le Sud connaîtra un vent de secteur Est, généralement faible à modéré. Une intensification est toutefois attendue dans la nuit, où le vent deviendra relativement fort sur le Sud-est.

La situation maritime sera contrastée : la mer restera peu agitée à moutonneuse dans le Golfe de Gabès, offrant des conditions relativement calmes pour la navigation locale.

Concernant les températures, une légère hausse est à prévoir. Les maximales se situeront entre 32 et 36 degrés le long des côtes et sur les hauteurs. Pour le reste des régions, l’atmosphère sera plus chaude, avec des températures atteignant entre 37 et 41 degrés. Ces fortes chaleurs s’accompagneront de vents locaux de sirocco, renforçant la sensation de chaleur et de sécheresse.