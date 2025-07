Environ 14 milliards de dinars ont été investis depuis 1995, date de lancement du Programme de mise à niveau industrielle en Tunisie, dans plus de 5 000 projets, à fait savoir, vendredi, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub.

S’exprimant lors d’une conférence sur le thème «30 ans de mise à niveau : Cap vers l’industrie de demain», organisée, à Tunis, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, pour célébrer les 30 ans du programme de mise à niveau (PMN), la ministre a ajouté qu’«en 1995, l’industrie tunisienne comptait seulement 2000 entreprises industrielles avec une valeur totale des exportations industrielles ne dépassant pas 4 milliards de dinars, avec une contribution de l’industrie au PIB qui ne dépassait pas 15%. Aujourd’hui, après trente ans de travail continu, le secteur industriel est devenu un élément central du tissu économique national, avec plus de 5000 entreprises industrielles, dont 1700 entreprises totalement exportatrices, avec une contribution de plus de 20% au PIB, des exportations industrielles atteignant 50 milliards de dinars en 2024 et un taux de croissance annuel de plus de 7% au cours des deux dernières décennies. Le nombre d’emplois industriels a plus que doublé, passant d’environ 200 mille en 1995, à plus de 550 mille emplois directs en 2024».

Affirmant que le PMN est l’un des piliers de la transformation du système productif national, la ministre a précisé que les secteurs de la mécanique, de l’électricité, du textile et de l’habillement ont représenté plus de 60 % du total des investissements, avec l’émergence de zones industrielles dans toutes les régions tunisiennes. Lesquelles ont attiré plus de 40 % du financement total.

D’après les données présentées lors de cette conférence, la répartition géographique des investissements fait ressortir une disparité régionale persistante marquée par une concentration sur le littoral. Ainsi, 63% des investissements sont concentrés dans 6 Gouvernorats, celui de Ben Arous vient en tête avec 16% des investissements, suivi par Nabeul 13%, Monastir 12%, Sfax et Sousse avec 11%.

La ministre a, par ailleurs, indiqué que «ce programme a conduit à des changements significatifs de l’environnement des affaires, en développant une infrastructure de qualité, en permettant à plus de 800 entreprises d’obtenir des certificats de conformité, en soutenant l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales et en aidant les entreprises à se spécialiser et à exporter».

Elle a exhorté les organismes en charge du PNM, à mettre en place une nouvelle vision du programme en l’inscrivant dans la dynamique de la numérisation, des énergies renouvelables et de l’économie circulaire afin de mieux positionner l’industrie nationale à l’échelle mondiale.

Le président de l’Utica, Samir Majoul, a de son côté, affirmé qu’au-delà des réalisations faites au cours des 30 ans du PMN, le programme était surtout une dynamique de confiance entre l’Etat et son tissu industriel et une illustration parfaite d’un dialogue public-privé réussi, soulignant le besoin urgent de rétablir cette confiance et ce dialogue à l’heure actuelle.

Énumérant les défis auxquels l’entreprise tunisienne est aujourd’hui confrontée, dont la montée des coûts, les pressions concurrentielles, les barrières tarifaires, les difficultés logistiques, la lourdeur réglementaire et administrative, Majoul a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des réformes audacieuses pour préparer les entreprises nationales aux nouveaux défis liés aux transitions numérique, énergétique et environnementale.

Il a, à ce propos, plaidé pour la mise en place d’une nouvelle version du PMN, axée sur l’industrie 4.0, la digitalisation, l’économie verte, bleue et circulaire, l’intégration de la jeunesse et des startups.