Le Fonds de développement et de diversification des marchés “TASDIR+” annonce le lancement de la 2ème phase de sélection du 3ème appel à candidatures au Programme de développement des exportations. La date limite du dépôt des candidatures est fixée pour le 26 octobre 2018.

Ce 3ème appel à candidatures, lancé par le Fonds, est structuré en 4 phases de sélection à raison d’une sélection par trimestre.

Le Programme de développement des exportations lancé par le Fonds ambitionne d’appuyer plus de 600 entreprises réparties équitablement entre les secteurs des biens et des services. Ses objectifs stratégiques sont la diversification des exportations sur de nouveaux marchés, l’augmentation du volume global des exportations tunisiennes, l’appui des filières/chaînes de valeurs à haute valeur ajoutée et à fort potentiel pour l’accès aux marchés extérieurs et l’encouragement à l’implantation commerciale à l’étranger.

A ce jour, près de 280 entreprises sont appuyées par le programme et une trentaine en phase d’adhésion dans le cadre de la première sélection du 2ème appel à candidatures récemment clôturée.

Le Fonds TASDIR+ a également programmé, en partenariat avec des porteurs de projets privés et avec le concours du CEPEX, deux actions filières d’envergure.

La première action profitera à la filière technologie numérique et se déroulera au Canada au mois d’octobre prochain, alors que la 2ème, dédiée à la promotion de la filière de l’huile d’Olive Bio sur les marchés Suisse et allemand, est prévue pour novembre 2018.

A noter que le Fonds TASDIR+, financé par la Banque mondiale, bénéficie d’une enveloppe globale de 15 millions de dollars américains totalement dédiée à l’appui financier des entreprises.

Il met également à leur disposition un groupe d’experts sectoriels pour la mise en œuvre et le suivi de leurs Business Plan.