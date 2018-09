Une délégation de l’organisation “Cities Alliance”, composée de 25 décideurs de 15 nationalités, a pris connaissance, mercredi 19 septembre, de la “Stratégie de développement de la ville de Béja à l’horizon 2050”, dans le cadre du projet “Notre ville”.

Cette visite intervient en marge de la tenue de la réunion du conseil d’administration de l‘Alliance prévue ce jeudi 20 courant à Tunis.

La présentation de la stratégie de développement de la ville de Béja à l’horizon 2050 vise à trouver des soutiens financiers aux projets élaborés dans ce cadre.

Cette stratégie a été préparée, en partenariat entre la municipalité de Béja, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante et la Fédération nationale des villes tunisiennes.

Parmi les projets proposés dans ce cadre, la création d’une salle d’exposition des produits du terroir, la valorisation du patrimoine, l’aménagement et l’embellissement de la ville, la réhabilitation de plusieurs quartiers, la gestion des déchets, la création d’un pôle industriel agroalimentaire, la promotion du tourisme culinaire et environnemental et la lutte contre l’abandon scolaire précoce.