Des participants Ã une rencontre scientifique organisÃ©e, samedi Ã BÃ©ja (nord-ouest de la Tunisie), dans le cadre de la septiÃ¨me Ã©dition du festival “Les Ã‰pis dâ€™Or : Festival du BlÃ©”, ont soulignÃ© lâ€™enjeu de promouvoir une agriculture intelligente et de valoriser des caractÃ©ristiques gÃ©nÃ©tiques du blÃ© pour renforcer la souverainetÃ© alimentaire en Tunisie, faire face aux changements climatiques et garantir une production cÃ©rÃ©aliÃ¨re durable.

Lors de cette rencontre ayant pour thÃ©matique “Quel rÃ´le pour lâ€™agriculture intelligente dans la rÃ©alisation de la souverainetÃ© alimentaire”, les intervenants ont recommandÃ©, notamment, la promotion de l’agrÃ©cologie, le renforcement de lâ€™exploitation des connaissances scientifiques et des technologies modernes au service des grandes cultures.

Dans une dÃ©claration Ã la correspondante de TAP dans la rÃ©gion de BÃ©ja, la chercheuse et maÃ®tre de confÃ©rences au Centre rÃ©gional de recherche sur les grandes cultures, spÃ©cialiste des maladies du blÃ©, Sarra Ben Mbarek, a dÃ©clarÃ© que l’accent a Ã©tÃ© mis sur les maladies affectant le blÃ©, y compris les maladies Ã©mergentes, dans le but dâ€™Ã©tablir une cartographie phytosanitaire, dâ€™identifier les solutions appropriÃ©es et de dÃ©terminer les conditions climatiques les mieux adaptÃ©es aux diffÃ©rentes variÃ©tÃ©s.

“Certaines variÃ©tÃ©s locales, telles que “Mahmoudi” et “Chili”, ont dÃ©montrÃ© une capacitÃ© de rÃ©sistance aux changements climatiques et aux maladies”, a-t-elle dit, soulignant lâ€™importance de lâ€™exploitation du patrimoine gÃ©nÃ©tique du blÃ© pour soutenir les grandes cultures et renforcer la capacitÃ© du secteur Ã relever les dÃ©fis futurs.

Pour sa part, le prÃ©sident de lâ€™Association Forum pour le DÃ©veloppement du Patrimoine et de lâ€™Environnement, Mohamed Ben AÃ¯ch, estime que la rencontre scientifique constitue un pilier stratÃ©gique du Festival du BlÃ©. Elle valorise, d’aprÃ¨s ses dires, la recherche scientifique dans le domaine des cÃ©rÃ©ales et rapproche ses rÃ©sultats des agriculteurs et des diffÃ©rents acteurs du secteur.

Le directeur gÃ©nÃ©ral du Centre de recherche sur les grandes cultures de BÃ©ja, BÃ©chir Ben Nouna, a indiquÃ©, lui, que les participants Ã ce conclave ont discutÃ© des dimensions historiques et patrimoniales liÃ©es au blÃ© dans la rÃ©gion, la prÃ©servation et le dÃ©veloppement des ressources gÃ©nÃ©tiques, ainsi que la valorisation des chaÃ®nes de valeur dans le secteur cÃ©rÃ©alier, avec un accent particulier sur le lien entre la numÃ©risation et la recherche scientifique dans lâ€™amÃ©lioration de la productivitÃ©.

La septiÃ¨me Ã©dition du Festival du BlÃ© se poursuit du 19 au 21 juin courant et comprend des expositions de produits du terroir, du patrimoine matÃ©riel et immatÃ©riel, des ateliers de discussion, des dÃ©monstrations de cuisine traditionnelle ainsi que des activitÃ©s culturelles, sportives et Ã©questres. Une “journÃ©e de terrain” est Ã©galement organisÃ©e sous le thÃ¨me “Jeunes et femmes de la crÃ©ativitÃ© pour une rÃ©colte durable “.

Le gouvernorat de BÃ©ja, rÃ©gion Ã vocation parfaitement agricole et cÃ©rÃ©aliÃ¨re, avait dÃ©jÃ accueilli un festival du blÃ© en 1935. Ceci reflÃ¨te, sa position historique quant Ã la production cÃ©rÃ©aliÃ¨re Ã lâ€™Ã©chelle nationale. La superficie consacrÃ©e aux cÃ©rÃ©ales y dÃ©passe 300 000 hectares, tandis que le blÃ© dur tunisien occupe une place importante sur les marchÃ©s mondiaux grÃ¢ce Ã sa qualitÃ© et Ã ses caractÃ©ristiques distinctives.