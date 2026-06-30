Jusqu’28 juin 2026, le gouvernorat de Béja a récolté près de 1,5 million de quintaux de céréales de consommation, sachant que la moisson dans cette région a progressé de 60%, selon les estimations fournies par le commissariat régional de développement agricole de Béja.

D’après le chef de la division de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Béja, Naceur Chemroukhi, les prévisions tablent sur une production record estimée à 3,8 millions de quintaux, contre 3,6 millions de quintaux au cours de la saison agricole écoulée.

Les mêmes données statistiques révèlent que les superficies céréalières emblavées s’élèvent à 155 mille hectares, dont 77 % de blé dur, le reste étant réparti entre le blé tendre, l’orge et le triticale, alors que la superficie globale des grandes cultures dans la région a dépassé 213 mille hectares.

Il en ressort encore que la capacité de stockage offerte par les 45 centres agréés de la région est suffisante puisqu’elle atteint 3,460 millions de quintaux, ce qui représente près de 40 % de la capacité de stockage nationale.

Il convient de rappeler que la région de Béja dispose de 6 laboratoires de calibrage et d’un parc de matériel important de 467 moissonneuses-batteuses, dont 70 % sont dans un état bon à moyen.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, qui a visité lundi la ferme d’Essammen à Béja-Sud, a suivi l’avancement de la saison de la moisson des céréales dans le gouvernorat de Béja, tout en s’informant des opérations de collecte et de calibrage .

A cette occasion, le ministre a suivi, à l’unité d’expérimentation agricole de l’oued Béja, la moisson de certaines variétés de céréales en phase d’expérimentation, sachant que cette unité, créée en 2010, s’occupe principalement de l’amélioration génétique des céréales et des légumineuses, des innovations à large adaptation, de l’encadrement des agriculteurs et de l’étude des modèles de culture, et compte parmi les plus importantes unités d’expérimentation en Tunisie dans le domaine des grandes cultures.

Le ministre a également inspecté le centre de collecte des céréales des grands Silos de Béja et s’est enquis du fonctionnement du laboratoire régional d’analyse et de calibrage de l’Office des céréales à Béja, avant de suivre l’activité de la Société mutuelle de production agricole Essammen, créée en 1987, qui s’étend sur plus de 537 hectares, dont 423 hectares de grandes cultures, 43 hectares d’oliviers et 71 hectares de forêts et de pâturages.