Le coup d’envoi de la saison de la moisson des céréales a été donné, dimanche, dans 6 délégations du sud du gouvernorat de Béja à savoir : Goubellat, Medjez el-Bab, Testour,le sud de Téboursouk, Béja sud et des localités de Thibar.

La saison de la moisson débutera le 13 juin courant dans les localités restantes, à savoir Béja nord, Amdoun, Nefza et quelques zones de Téboursouk, Béja sud et Thibar.

Selon les autorités régionales agricoles, les superficies céréalières totales sont estimées à 155 000 hectares pour la saison actuelle.

A noter que la campagne de récolte de l’orge et du triticale a débuté mercredi 3 juin dans toutes les délégations du gouvernorat de Béja.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef du département de la production végétale au Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Béja, Abdelmajid Ouled Sghir, a jugé la récolte cette saison « très bonne », avec un rendement estimé à plus de 3 millions de quintaux.

Il a précisé que le gouvernorat de Béja compte 47 centres de collecte, dont la plupart sont agréés, ajoutant que de nombreux préparatifs ont été menés à différents niveaux pour garantir le succès de la campagne.

Parmi ces préparatifs figurent des campagnes intensives de réglage et d’entretien du matériel de récolte et de sensibilisation à la prévention des incendies.