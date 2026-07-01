Le premier atelier consacré aux mesures et projets d’adaptation aux changements climatiques dans le Nord-Ouest s’est tenu, mardi, au siège du gouvernorat de Béja.

Organisée par l’Office de développement du Nord-Ouest (ODNO), cette rencontre a débouché sur une série de propositions de projets innovants destinés à renforcer la résilience de la région face aux effets du changement climatique, notamment dans les secteurs de l’eau et de la santé.

Le directeur de la direction de développement régional (DDR) de Béjà, relevant de l’ODNO, Lasaad Bouakez, a indiqué, à l’Agence TAP, que cet atelier a réuni des représentants des secteurs agricole, environnemental et sanitaire, ainsi que plusieurs organismes, acteurs de la société civile et intervenants issus de différents secteurs.

Il a indiqué que cette démarche vise à identifier des projets innovants afin de renforcer la préparation et la capacité d’adaptation du Nord-Ouest face aux défis liés aux changements climatiques.

Il a souligné que les principaux projets proposés portent notamment sur la mise en place d’un réseau de citernes de collecte des eaux pluviales dans les habitations et les bâtiments administratifs, un projet de dessalement des eaux de surface dans les zones du Nord-Ouest où la salinité est élevée, ainsi que le renforcement du réseau d’alimentation en eau potable, notamment dans le sud du gouvernorat.

Les propositions comprennent également la création d’une ligne de financement destinée aux microprojets au profit des catégories vulnérables afin de renforcer leur capacité d’adaptation aux changements climatiques.

Bouakez a ajouté qu’un certain nombre de ces projets seront sélectionnés puis soumis aux bailleurs de fonds, précisant que leur mise en œuvre dépendra du soutien des partenaires financiers, notamment ceux qui encouragent les initiatives d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des investisseurs privés.

Il a également annoncé que d’autres ateliers similaires seront organisés dans les gouvernorats du Nord-Ouest afin d’élaborer un ensemble de projets stratégiques destinés à renforcer la résilience de la région face aux changements climatiques.