La Tunisie accueillera en 2028, pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, le cinquième Congrès international du blé (International Wheat Congress-IWC), l’un des plus importants rendez-vous scientifiques mondiaux consacrés à la recherche, à l’innovation et au développement de la filière céréalière.

Cette annonce a été faite à l’occasion d’une rencontre scientifique organisée, samedi à Béja (nord-ouest de la Tunisie), dans le cadre de la septième édition du festival “Les Épis d’Or : Festival du Blé”, qui se tient du 19 au 21 juin 2026.

Selon la chercheuse et maître de conférences au Centre régional de recherche sur les grandes cultures de Béja, Sara Ben Mbarek, cet évènement international offrira à la Tunisie une opportunité exceptionnelle de promouvoir son expertise scientifique et de renforcer sa coopération avec les principaux acteurs mondiaux de la recherche sur le blé.

Pour abriter ce conclave scientifique, la Tunisie a été officiellement retenue, en mai 2026 à Bologne (Italie), parmi huit candidatures concurrentes. Il s’agit de celles de l’Inde, de la Turquie, du Canada, de l’Irlande, de la Colombie, du Kazakhstan et de l’Afrique du Sud, selon “Weat initiative”, organisation internationale de recherche sur le blé.

Le Congrès international du blé est considéré comme la plus importante plateforme scientifique dédiée à cette céréale stratégique pour la sécurité alimentaire mondiale. Il rassemble tous les deux ans des chercheurs, sélectionneurs, agronomes, représentants d’organisations internationales, industriels et décideurs publics afin d’échanger sur les avancées en matière de génétique, de génomique, d’amélioration variétale, de protection phytosanitaire, de résilience climatique et de durabilité des systèmes de production.

La première édition s’est tenue à Saskatoon, au Canada, en 2019, la deuxième édition a eu lieu à Pékin en 2022, la troisième édition s’est déroulée à Perth, en Australie, en 2024 et la quatrième édition a été organisée en mai 2026 à Bologne (2026) en Italie.

Le congrès de 2028 devrait réunir plusieurs centaines de chercheurs et experts issus de dizaines de pays. Il constituera également une occasion de valoriser le potentiel agricole tunisien, notamment celui du gouvernorat de Béja, considéré comme l’un des principaux bassins céréaliers du pays et dont l’histoire demeure étroitement liée à la culture du blé depuis plusieurs décennies.

Longtemps perçue comme le “grenier de la Tunisie”, grâce à ses grandes plaines céréalières (blé dur, blé tendre, orge), la région de Béja, abritait déjà, des événements liés au blé et des foires céréalières saisonnières dans les années 1930. La superficie consacrée aux céréales y dépasse, actuellement, 300 000 hectares, tandis que le blé dur tunisien occupe une place importante sur les marchés mondiaux grâce à sa qualité et à ses caractéristiques distinctives.