La 25ème édition du Salon de l’Informatique, de la Bureautique, de la Communication et du Multimédia “SIB Sfax 2018” se tiendra du 26 au 30 septembre à la Foire internationale de Sfax, sur le slogan “Nouvelles technologies de l’informatique et de la communication”.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maârouf, devrait annoncer, à l’ouverture, l’inscription de Sfax parmi les villes intelligentes (les smart cities). Cette information a été révélée dans un point de presse tenu, mercredi 19 septembre, par le comité d’organisation.

Prendront part à cet événement annuel 58 exposants exerçant dans les secteurs des équipements informatiques, bureautiques et téléphoniques et de développement des logiciels.

Des représentants d’opérateurs de téléphones mobiles, des fournisseurs de services internet et d’entreprises spécialisées dans les TIC et les programmes des villes intelligentes y seront présents.

Un atelier baptisé “City Job” sera organisé au profit des jeunes sans emploi et porteurs de projets et aux chefs d’entreprise.

Un espace intitulé “Défis” proposera des concours en faveur des jeunes compétences dans le domaine des technologies.

Par ailleurs, les participants auront l’occasion d’échanger leurs expériences et leurs expertises et de conclure des partenariats ayant trait au secteur des télécommunications de manière à mieux commercialiser leurs produits en Tunisie et à l’étranger.

De son côté, Mohamed Fateh Krichen, directeur du Pôle technologique de Sfax, a indiqué que le concept “Smart Cities” sera lancé dès maintenant car il s’agit d’un projet à long terme, ajoutant que la loi des Start-up sera publiée fin 2018.