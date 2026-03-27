La deuxième édition du « Salon des patients », placée sous le thème « Parlons santé, prévention, nutrition et bien-être », se tiendra du 3 au 5 Avril 2026, à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.

Organisé par un comité de pilotage scientifique composé de médecins et de professeurs dans divers spécialités, en partenariat avec près de 30 organisations internationales, acteurs du secteur de la santé, institutions dans les secteurs public et privé, et associations de patients, ce salon réunira des cliniques, des laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques, des centres de recherche, des compagnies d’assurance et des start-ups.

Offrant aux professionnels de santé une plateforme d’échange d’expertise et de création de partenariats interdisciplinaires, ce salon vise à renforcer les liens entre les professionnels de santé et de contribuer à une meilleure compréhension des parcours de soins.

Le salon, qui sera ouvert au grand public, les soignants et les accompagnateurs, offre également un cadre distinctif pour diffuser des informations fiables.

Cet évènement réunira des experts autour de conférences scientifiques et des ateliers interactifs présentés par un groupe de médecins et de professeurs universitaires, et abordant des questions liées à plusieurs thèmes dont notamment les maladies chroniques telles que le diabète, la pression artérielle, les tumeurs cancéreuses, les tumeurs pulmonaires, les maladies rénales et les douleurs dorsales.

Les ateliers porteront également sur la santé des enfants et des adolescents, les traitements de l’obésité, de l’asthme, des troubles du sommeil, des difficultés d’apprentissage et d’élocution, en plus d’ateliers évoquant la santé des femmes de toutes catégorie d’âges et des sujets vitaux tels que le syndrome des ovaires polykystiques et autres.

Selon le comité d’organisation, la première édition de ce salon a enregistré la visite de plus de 1 300 visiteurs, et la contribution de près de 400 experts et 100 intervenants participant aux différentes activités dont 35 séances de discussion interactives et 30 pavillons dans diverses spécialisations.

A noter que, 20 associations scientifiques et médicales, 10 institutions gouvernementales et 10 associations de patients, ont pris part à l’édition précédente du salon dont le programme a offert en plus du volet scientifique, des plateformes de communication directe avec des experts et un volet culturel innovant qui a proposé des séances de musicothérapie et la diffusion en direct de contenus médiatiques destinés au public et aux professionnels du secteur de la santé.