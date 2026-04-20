La première édition du Salon international de l’investissement agricole et des énergies renouvelables s’est tenue du 16 au 19 avril 2026 dans la région de Chraïa, dans la délégation de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), au sein de l’unité pilote de tri et de valorisation des produits agricoles de la coopérative « Al Wafa ».

Organisée pour la première fois dans la région, cette manifestation s’est imposée comme une plateforme professionnelle intégrée réunissant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole, dans une logique de rapprochement des services, des innovations et des opportunités d’investissement au profit des exploitants.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur du Salon, Hamza Farjaoui, a souligné que cette initiative constitue une démarche opérationnelle visant à soutenir le secteur agricole dans la région, véritable pilier de son économie.

Il a précisé que l’événement vise à valoriser le potentiel agricole local, notamment les cultures arboricoles, les grandes cultures et les productions maraîchères, Kasserine se distinguant par la production de pommes, d’huile d’olive biologique, de pistaches et d’amandes.

Le Salon a réuni près de 30 exposants, issus de la région et d’autres gouvernorats, incluant grandes entreprises, institutions financières, bureaux d’études et experts.

Cette mobilisation a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives sur un marché régional englobant Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Siliana et Le Kef, tout en offrant aux agriculteurs et investisseurs un accès direct aux solutions technologiques et aux services spécialisés.

Au-delà de sa dimension commerciale, le salon a proposé un programme scientifique étoffé, articulé autour de conférences et d’ateliers pratiques animés par des experts, portant notamment sur l’agriculture biologique, la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la valorisation des déchets organiques et le développement des industries de transformation.