Le stand tunisien au salon international du tourisme « Holiday World & Region World 2026 », qui se tient à Prague du 12 au 14 mars 2026, a remporté le deuxième prix du meilleur stand parmi les exposants présents à cet événement majeur dédié au tourisme.

Cette distinction vient récompenser les efforts promotionnels déployés par la destination Tunisie, en vue de renforcer la visibilité et l’attractivité de la destination tunisienne sur les marchés touristiques internationaux.

Ce prix constitue une reconnaissance du travail accompli dans la promotion de la destination et un encouragement à poursuivre les initiatives engagées pour développer la présence de la Tunisie sur la scène touristique mondiale.

Le salon, qui a réuni les offices de tourisme des pays européens traditionnels et de destinations plus lointaines, ainsi que des représentants d’agences de voyages et de sites touristiques, offre à la destination tunisienne une plateforme privilégiée pour rencontrer les professionnels du secteur et promouvoir son offre touristique auprès du public international.