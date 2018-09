La Bourse de Tunis clôture la séance du Lundi 3 septembre en territoire négatif où le TUNINDEX a reculé de 0,79 % enregistrant 8351.59 points dans un faible volume d’échanges de 4.461MTND.

Le titre SFBT a enregistré le plus fort volume de la séance, mobilisant 0.678 MTND de ses capitaux pour s’établir à 24.70TND , soit une hausse de 0,20% .

A la hausse Le titre SOTIPAPIER s’est échangé à 5,25 TND soit un gain de 4,37%, suivi par le titre NEW BODY LINE qui grimpe de 4,37 % pour s’adjuger à 4.80 TND . le titre SIMPAR quant à lui ,il s’est monnayé à 32.83 TND soit une hausse de 2,94%.

Dans le vert, le titre SOTEMAIL progresse de 2,85% à 1.44TND, suivi par le titre SOTUMAG qui a gagné 2,60 % clôturant la séance à 2,36 TND.

A la baisse, le titre AMS perd 4,04 % à 0.95 TND suivi par le titre POULINA GROUP HOLDING qui s’est monnayé à 11.40 TND, soit un décroissement de 3,36%, le titre STAR quant à lui, il a chuté de 3,32 % à 128.10 TND .

Dans le rouge les deux titres TUNINVEST et UADH ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,96% et 2,94% clôturant la séance à 6,54 TND et 1,65TND.