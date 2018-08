Parents, collégiens et lycéens, une double grande facilité avec Carte Tanjah de Banque Zitouna en cette rentrée scolaire 2018/2019. D’abord, la possibilité de payer en ligne les frais d’inscription scolaire pour les collèges et lycées de Tunisie à travers la plateforme web dédiée : www.inscription.education.tn, et mobile. Ensuite, pas besoin d’avoir un compte bancaire ou de présenter une pièce d’identité pour en bénéficier.

La Carte Tanjah est en effet une carte prépayée, que vous chargez de la somme de 9 dinars, sans aucun autre coût caché. Même les frais de 400 millimes pour l’établissement de la carte y sont inclus. Une fois la carte activée, elle sera sécurisée à travers la saisie d’un Code Mobile et d’un Identifiant Internet communiqués au niveau du verso de la carte.

Facile à utiliser, la Carte Tanjah est disponible depuis le mercredi 29 août dans toutes les agences de Banque Zitouna. Pour le moment, elle est réservée uniquement au payement des frais d’inscription scolaire, et ne saurait être utilisée pour payer des achats ou retirer de l’argent à partir d’un Distributeur automatique de billets (DAB).

Dans un proche avenir, une nouvelle génération de Carte Tanjah, dotée d’une puce intelligente sera lancée, indique la direction Marketing & Développement Produits de Banque Zitouna. Elle intègrera de nouveaux services offrant à son porteur pratiquement les mêmes privilèges qu’une carte ordinaire rattachée à un compte bancaire courant. Cette initiative s’inscrit dans la contribution de la Banque à la numérisation des services et la facilitation des paiements électroniques, poursuit-elle.